Eski yönetici açıkladı... Galatasaray, Alisson-Ederson'dan birini istiyor

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:00

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Bülent Tulun, ''Galatasaray, Muslera sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci getirmeyi planlıyor. Alisson Becker ve Ederson'dan bir tanesi öncelikli olarak düşünülüyor. Bu gelişmeyi duydum. Bu iki kaleciden bir tanesini Galatasaray transfer edebilir. Olma olasılığı çok uzak değil'' ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YÜZDE 99

Şampiyonluğun artık Galatasaray'a geldiğini belirten Tulun, ''Galatasaray yüzde 99 şampiyon oldu. Bu durum Galatasaray'ı kupa finalinde Trabzonspor'a karşı daha güçlü yapar. Olumlu etkiler. Okan Buruk çok iyi performans sergiliyor. Ekibi de iyi, İrfan Saraloğlu kıymetli bir insan. Okan Buruk çok başarılı. 5. yıldız, 25. şampiyonluk rakiplerle maddi olarak farkın açılmasını sağlıyor. Şampiyonlar Ligi geliri, tribün gelirleri, kombine kartlar gelecek sezonla ilgili olarak tükendi. Galatasaray finansal olarak iyi yönetiliyor. Sponsorlar çok güçlü'' dedi.

''YÖNETİM, OSİMHEN'E 1 SENE DAHA KAL, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLALIM, SONRA PREMİER LİG'E TRANSFER YAPARSIN" DEDİ"

Galatasaray yönetiminin Osimhen'in Napoli'den tüm haklarını almak adına sponsorluk anlaşmalarını yaptığını belirten Tulun, ''Her şey hazır. Artık karar Osimhen'in... Yönetim, Osimhen'e en azından bir sene daha bizimle kal, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım, istersen bir sonraki yıl, Premier Lig'e ya da bir başka büyük lige yine transfer yaparsın diyor. Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen teklife 'evet' diyeceğini sanmıyorum. Paraya göre hareket etmiyor. Bence Galatasaray'da kalma olasılığı yüksek. Mutluluğu yüzünden okunuyor. Lider ve koruyucu vasıflı'' şeklinde konuştu.

ICARDİ DEVAM EDECEK

Mauro Icardi'nin de Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Bülent Tulun, ''Icardi Galatasaray'ın futbolcusu olarak devam edecektir. Bence maddi konular onun adına ikinci planda. Çünkü Galatasaray ve Türkiye'den ülkesinden olduğundan daha çok seviliyor. Bu kadar sevildiği yerden gitmek istemiyor'' dedi.