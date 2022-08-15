Eskişehir'de kazanan yok

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Konyaspor'un stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlarla gerginlik yaşadı. Genç teknik adam, devre arası düdüğünün ardından soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bunun ardından Belözoğlu, kendisine tepki gösteren taraftarları güvenlik güçlerine şikayet etti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 4 puana yükseldi. Konyaspor ise puanını 2 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor İstanbulspor deplasmanına gidecek.