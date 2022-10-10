Eskişehir'de kumar operasyonu: 47 kişiye para cezası

Eskişehir'de kumar operasyonunda 47 kişiye 85 bin 443 lira ceza uygulandı.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:37
Eskişehir'de kumar operasyonu: 47 kişiye para cezası
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar ve tombalayı önleme faaliyetleri kapsamında merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda çekiliş topu, tombala kartları ve tombala makinesi ele geçirildi.

Kumar oynayan 47 kişiye 85 bin 443 lira idari ceza uygulanırken, işyeri mühürlendi.

İşyeri sahibi A.C.Ö. hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.


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