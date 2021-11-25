Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek: Biz Trabzonspor gibi devletten para desteği almıyoruz

25 Kasım 2021 Perşembe, 18:06

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Trabzonspor'a eski transfer dönemlerinden olan 400 bin euro borcunu ödemek için kampanya başlattı.

Mehmet Şimşek, Halk TV'ye konuşarak bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR KULÜBÜMÜZÜN KAPANMASI İÇİN BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"

Trabzonspor'a bundan önceki yönetimden dolayı 400 bin euro borcumuz var. Kulübü mali sıkıntılar içerisinde aldık ve kimseden destek almıyoruz. Trabzonspor, kulübümüzün kapanmasını sağlamak için bizi zor durumda bırakıyor.

"BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ!"

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu istese bir yazıyla transfer yapmamızın önünü açabilir. Bunu yaparken de borcumuzu silin demiyoruz. Borcumuzu ödeyeceğiz. Sadece transfer yapmamız için TFF'ye yazı gönderecekler. Eskiden yaşanan futbolcu takası nedeniyle işi kan davasına döndürdüler. Bizim için bu borç namus borcu oldu artık. Şehrimiz bu kampanyaya nasıl reaksiyon verir bilemeyiz ama bizim düzlüğe çıkmamız için bu borcu ocak ayına kadar ödememiz gerekiyor.

"BİZ TRABZONSPOR GİBİ DEVLETTEN PARA DESTEĞİ ALMIYORUZ"

Alt yapıda oyuncumuz kalmadı malesef. 17-18 yaşındaki oyuncularla maça çıkıyoruz. Ahmet Ağaoğlu bir kuruş indirime gitmiyor. Bu iş Trabzonspor-Eskişehirspor kavgasına dönüşmeden bu işi çözmeye niyetlendik. Biz Trabzonspor gibi devletten para desteği almıyoruz. Hiçbir yerden desteğimiz yokken takımı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Trabzonspor kesinlikle iyi niyetli değil. Geçtiğimiz yıl yaptıkları kongrede "Eskişehirspor'u kapattıracağız" vaadinde bulunduklarına şahit olduk.

"KUR FARKI"

Eski yönetimin 4-5 dosyadan oluşan borçları vardı. Biz de hiç gelirimiz olmadan bunları ödemek için yoğun çaba sarfettik ve 30 milyon euro borç ödedik. Ancak onca zorluklarla ödediğimiz bu borç kur artışından ve ödemelerimizi dolar ve euro ile yaptığımızdan dolayı bir işe yaramadı. Ödedik ödedik en başa döndük. Bizim TFF'den 1 kuruş gelirimiz yok. Borç ödüyoruz, borcumuz artıyor. Trabzonspor'a borç yapıldığında dolar 3 TL civarındaydı. Şimdi borcumuz 4 katına çıktı