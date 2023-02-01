Eskişehirspor'a transfer müjdesi!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 22:19

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 22:19

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı.

Trabzonspor'a Erkan Zengin transferinden kalan borcu ödeyen Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırdı.

Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırılmasının ardından esprili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Cem Yılmaz'ın GORA filmindeki "Ateş, Su, Toprak, Tahta" diyalogu kullanıldı.

Bu gelişmenin ardından Eskişehirspor, 4 sene sonra profesyonel takıma transfer yapabilecek.