Eskişehirspor'a transfer müjdesi!
Eskişehirspor, Trabzonspor'a Erkan Zengin'den kalan borcu ödemesinin ardından transfer tahtasını açtı.
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı.
Trabzonspor'a Erkan Zengin transferinden kalan borcu ödeyen Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırdı.
Eskişehirspor, transfer tahtasını kaldırılmasının ardından esprili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Cem Yılmaz'ın GORA filmindeki "Ateş, Su, Toprak, Tahta" diyalogu kullanıldı.
Bu gelişmenin ardından Eskişehirspor, 4 sene sonra profesyonel takıma transfer yapabilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum