Eskişehirspor'da Önder Karaveli sesleri
Eskişehirspor'un 57. kuruluş yılı kutlamalarına katılan eski Beşiktaşlı teknik direktör Önder Karaveli, taraftarı heyecanlandırdı.
Eskişehirspor’un 57’inci yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çektiren Önder Karaveli, kentte heyecan yarattı.
Karaveli hakkında çıkan ‘siyah-kırmızılı futbol takımının yeni teknik patronu olacak’ iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Karaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Ismael getirilmişti.
Söz konusu bir anlaşmanın imzalanması halinde kulüp tarafından kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.
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