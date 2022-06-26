Wout Weghorst Beşiktaş için imzaya geliyor
Beşiktaş Wout Weghorst'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki oyuncunun çarşamba Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş Wout Weghorst transferini gerçekleştiriyor. Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu.
NTV Spor'un haberine göre, Hollandalı oyuncu ile yapılan son görüşmede tüm pürüzler giderildi.
Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek.
Beşiktaş Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon Euro ödeyecek.
Geçen sezon Burnley ve Wolfsburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı.
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