Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya tepki
Eskişehirspor, sosyal medya hesabından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Eskişehirspor'dan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için tepki geldi.
Avcı'nın, Empoli ile oynanan hazırlık maçında ekrana yansıyan "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki" ifadeleri sonrası, siyah-kırmızılıların sosyal medya hesabından "Kamuoyuna: O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE!" paylaşımı yapıldı.
Bir süre sonra Eskişehirspor'dan bir açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı; "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz."
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