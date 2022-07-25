Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya tepki

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 23:23

Eskişehirspor'dan, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için tepki geldi.

Avcı'nın, Empoli ile oynanan hazırlık maçında ekrana yansıyan "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki" ifadeleri sonrası, siyah-kırmızılıların sosyal medya hesabından "Kamuoyuna: O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE!" paylaşımı yapıldı.

Bir süre sonra Eskişehirspor'dan bir açıklama geldi ve şu ifadeler kullanıldı; "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz."