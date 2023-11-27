7 maçta 6 galibiyet... Eskişehirspor 'BAL' gibi lider!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:06

Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kırşehir Gençlik Hizmetleri’ni 3-1 mağlup eden Eskişehirspor, gruptaki diğer sonuçların ardından haftayı lider tamamlarken, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor’un ligdeki yenilmezlik serisi devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak 6. Grup'ta önceki hafta sonu deplasmanda Kırşehir Gençlik Hizmetleri ile karşılaştı.

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Eskişehir temsilcisi rakibini 3-1’lik skorla geçerek puanını 19’a çıkarttı ve ligde en yakın rakibi 1926 Polatlı Belediyespor’un da galibiyet alamamasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor, 7. haftada aldığı 3 puanla galibiyet sayısını altıya çıkartırken böylece yenilmezlik serisini de devam ettirdi.

Grubun yeni lideri olarak Eskişehirspor, ligin 8. haftasında 3 Aralık Pazar günü taraftarı önünde Alaplı Belediyespor ile karşılaşacak.