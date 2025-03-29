Espanyol ile Atletico yenişemedi!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 21:32

Güncelleme: 29.03.2025 - 21:32

İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.

Konuk ekip Atletico Madrid'in golü 38. dakikada Cesar Azpilicueta'dan gelirken ev sahibi Espanyol'un golünü 71. dakikada penaltıdan Javier Puado kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Espanyol, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamamış olurken Atletico Madrid de son üç maçından sadece 1 puan toplayabildi.

Maçın ardından Atletico Madrid, puanını 57'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.