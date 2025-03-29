Espanyol ile Atletico yenişemedi!
İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
RCDE Stadyumu'nda oynanan maçta Espanyol ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekip Atletico Madrid'in golü 38. dakikada Cesar Azpilicueta'dan gelirken ev sahibi Espanyol'un golünü 71. dakikada penaltıdan Javier Puado kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Espanyol, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamamış olurken Atletico Madrid de son üç maçından sadece 1 puan toplayabildi.
Maçın ardından Atletico Madrid, puanını 57'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor.
Etiketler: #atletico madrid #espanyol #laliga
Spor Haberleri
- Galatasaray taraftarından 'Emniyet dışarı' tezahüratı!
- Espanyol ile Atletico yenişemedi!
- VAR uyardı, Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü!
- Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe
- Dev derbide 'protesto' endişesi
- Sivasspor'un 900. golü Garry Rodrigues'ten!
- Dev derbide ikinci gol geldi!
- Galatasaray, yarı finale yükseldi!
- Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarından destek istedi!
- Trabzonspor ve Göztepe yenişemedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı
- İmamoğlu’na operasyon aceleye geldi
- Dış basın, 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ni nasıl gördü?