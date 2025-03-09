Atletico Madrid 10 kişi kaldı: Getafe'den 30 maç sonra gelen galibiyet!
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 2-1 mağlup oldu.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Atletico Madrid, 75. dakika Alexander Sörloth'un penaltı golüyle öne geçti.
Atletico Madrid'de Angel Correa, 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Miguel Arambarri, 88 ve 90+2'de attığı gollerle maçı Getafe'ye kazandırdı.
ATLETICO'YU 30 MAÇ SONRA YENDİLER
6 maçın ardından yenilen Atletico Madrid, 56 puanda kaldı çıkardı. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Getafe, 33 puana yükseldi.
Getafe, Atletico Madrid'i 30 maç sonra ilk kez mağlup etti.
GELECEK HAFTA DEV MAÇ
Atletico Madrid, gelecek hafta 16 Mart Pazar akşamı Barcelona'yı konuk edecek. Getafe ise Osasuna deplasmanına gidecek.
Etiketler: #atletico madrid #GETAFE #la liga
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