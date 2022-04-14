Eşref Hamamcıoğlu'ndan teknik direktör açıklaması!
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Yetki bizde olsaydı Fatih Hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimzi de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." açıklamasını yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde Domenec Torrent ile çalışmayacaklarını duyurdu.
İşte Hamamcıoğlu'nun yazılı açıklaması:
"Galatasaray Kulübü Başkanlık seçimi teknik direktör konusuna tekrar indirgenmemeli. Bunun sakıncalarını hep beraber gözlemledik ve yaşadık.
Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor.
Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok.
Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var, ancak hiç kimse seçilmeden önce "Şu kişi ile anlaştık veya görüşüyoruz" iddiasında bulunamaz. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık."
Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok. https://t.co/jvBXCZzIYY— Eşref Hamamcıoğlu (@hamamcioglu_e) April 14, 2022
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