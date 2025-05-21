ETFA Academy'den Türkiye çıkarması

Sedat Aydemir başkanlığındaki European Turkish Football Association Academy (Avrupa Türkiye Futbol Federasyonu Akademi) mayıs ayında yoğun bir görüşme trafiği yürüttü.

İstanbul, Ankara, Stuttgart ve Berlin'deki resmi ziyaretlerde projenin geldiği nokta resmi yetkililere aktarıldı.





TFF ile başlayan iletişimde Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraklar ile birer toplantı gerçekleştirildi. Sedat Aydemir başkanlığındaki ETFA Academy heyeti, Başkent Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya gelip, temel atma töreni için resmi davetini iletti.

Aydemir ve ekibinin Almanya'daki durakları ise Stuttgart ve Berlin'di. Stuttgart'ta akademi takımının dostluk maçında Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar'ı konuk eden Sedat Aydemir, Berlin'de ise Büyükelçi Gökhan Turan'a proje ayrıntılarını anlatıp, akademinin plaketini takdim etti.