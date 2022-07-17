Etiyopyalı Letesenbet Gidey, altın madalyaya uzandı
18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Etiyopyalı Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede altın madalya kazandı.
Etiyopyalı Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede altın madalya elde etti.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yarışı yapıldı.
Gidey, 30 dakika 09.94 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Gidey, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Yarışta Kenyalı Hellen Obiri gümüş, aynı ülkeden Margaret Chelimo Kipkemboi ise bronz madalya aldı.
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