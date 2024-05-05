EURO 1960: İlklerin turnuvası

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:19

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:21

İlk Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvanın fikir babası Henri Delaunay’ın ülkesi Fransa’da, ölümünden 5 yıl sonra düzenlendi.

Elemelerde sadece 17 ülke yer aldı. İngiltere, İtalya, Batı Almanya, Hollanda gibi ülkeler katılmadı. Ön elemeyle sayıları 16’ya inen takımlar iki ayaklı eleme sistemiyle iki turda dörde indi. Bu 4 takım, 1 haftadan kısa sürede 6-10 Temmuz 1960 arasında Fransa’da mücadele etti.

FİNALLERİN EN GOLLÜ MAÇI

Turnuvanın yarı finalinde ev sahibi Fransa iki kez iki farklı üstünlük sağladığı maçta Yugoslavya’ya 5-4 kaybetti. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin ilk golünü 11. dakikada Yugoslav Milan Galic attı. Bu maç hala Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en gollü maçı...

OLİMPİYAT ZAFERİNİN DEVAMI

Finallere ikinci eleme turuna İspanya’nın çıkmaması ile kolayca vize alan SSCB, diğer yarı finalde Çekoslovakya’yı 3-0’la geçti. Sovyetler Birliği, Parc des Princes’te 17 bin 966 seyirci önünde oynanan finalde Yugoslavya’yı 1-1’lik normal süre sonrası uzatmaların 23. dakikasında Viktor Ponedelnik’in attığı kafa golüyle 2-1 mağlup etti.

Kalesini Lev Yashin’in koruduğu SSCB, Gavriil Kachalin’in teknik direktörlüğünde 1956 Olimpiyat altın madalyasından 4 yıl sonra bir büyük başarıya daha imza atmış oldu.

4 MAÇTA 17 GOL ATILDI

Dört maçta atılan 17 golle ulaşılan 4,25’lik gol ortalaması da hala Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin gol rekoru olarak duruyor.

Turnuvanın 11’i (2-3-5):

Lev Yashin (SSCB)

Vladimir Djukovic (Yugoslavya)

Ladislav Novák (Çekoslovakya)

Igor Netto (SSCB)

Josef Masopust (Çekoslovakya)

Valentin Ivanov (SSCB)

Slava Metreveli (SSCB)

Milan Galic (Yugoslavya)

Viktor Ponedelnik (SSCB)

Dragoslav Šekularac (Yugoslavya)

Borivoje Kostic (Yugoslavya)