EURO 1964: Ev sahibi şampiyon

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:29

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:29

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ikincisi İspanya’da düzenlendi ve ev sahibi ülke son şampiyon SSCB’yi finalde 2-1 yenerek ilk büyük tunuvasını kazandı.

Finalin 6. dakikasında Jesús María Pereda, bugün hala en erken EURO final golü olan vuruşuyla perdeyi açtı. Galimzyan Khusainov skoru eşitlese de, 84’te Pereda’nın ortasında Marcelino’nun golü Santiago Bernabéu’daki İspanyollar’ı sevinçten çılgına çevirdi.

MARCELİNO’NUN 84. DAKİKA SİHRİ

Marcelino, bu finalin dört gün sonrasında Real Zaragoza’nın Valencia’yı 2-1 yendiği Fuar Şehirleri (Sonradan UEFA Kupası, bugün Avrupa Ligi) Kupası’nın finalinin yine 84. dakikasında skoru belirleyen isim olmayı başardı. Turnuvanın ilk golünü de atan Pereda, Macar Ferenc Bene ve Dezso Novák ile birlikte ikişer golle turnuvanın kralı oldu.

Turnuvanın elemeleri 29 takımla başlamış, 13 ön eleme turuyla takım sayısı 16’ya inmişti. İki maçlı eleme sistemiyle iki tur daha oynanmış ve dört finalist belirlenmişti.

DANİMARKA SÜRPRİZİ

İlk turnuva gibi 1964’te de finallerde dört takım beş gün içerisinde mücadele etti. İspanya’nın yarı finalde 2-1 yendiği Macaristan, üçüncülük maçında turnuvanın sürpriz ekibi Danimarka’yı 3-1 yendi. Danimarka, yarı finalde de SSCB’ye 3-0 kaybetti.

LUİS SUÁREZ TARİHE GEÇTİ

İspanya’yı zafere ulaştıran teknik ditrektör José Villalonga, 1956 ve 1957’de Real Madrid ile Şampiyon Kulüpler Kupası’nı, 1962’de Atletico Madrid ile Kupa Galipleri Kupası’nı kazanmıştı. İspanya’nın orta alandaki beyni Luis Suárez, aynı yaz hem Şampiyon Kulüpler Kupası’nı hem de EURO’yu kazanan ilk futbolcu olmayı başardı. Hem de ülkesinin efsane takımı Real Madrid’i 3-1 yenen Inter takımında yer alarak.

Turnuvanın 11’i (4-3-3):

Lev Yashin (SSCB)

Dezso Novák (Macaristan)

Ferran Olivella (İspanya)

Feliciano Rivilla (İspanya)

Ignacio Zoco (İspanya)

Valentin Ivanov (SSCB)

Amancio Amaro (İspanya)

Luis Suárez (İspanya)

Flórián Albert (Macaristan)

Ferenc Bene (Macaristan)

Jesús María Pereda (İspanya)