EURO 2024 Elemeleri'nde günün maçları
EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında bugün oynanacak maçların programı şöyle:
C GRUBU
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
H GRUBU
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
J GRUBU
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
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