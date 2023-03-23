Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Kurulu'na teslim edildi
Trabzonspor'da tek başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.
Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayı olan kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.
Başkan adayı Doğan'ın listesi, yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas ve Sami Karaman tarafından divan başkanlık kurulu başkanlığına teslim edildi.
Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yayha Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı
Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.
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