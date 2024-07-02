EURO 2024 günün maçları: 2 Temmuz'da hangi maçlar var?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:40

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:40

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih Özcan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

ROMANYA - HOLLANDA KARŞI KARŞIYA

EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda, çeyrek finale çıkmak adına zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ile Marco Achmüller üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Daniel Siebert olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Avusturya-Türkiye eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

ROMANYA'DA BANCU CEZALI

Romanya Milli Takımı'nda Nicusor Bancu, cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Grup aşamasında iki sarı kart gören 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Hollanda'ya karşı sahaya çıkamayacak.

Romanya'da ayrıca Andrei Burca, Marius Marin, Razvan Marin ve George Puşcaş sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Hollanda Milli Takımı'nda iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada geride kalan bölümde birer sarı kart gören Jerdy Schouten ve Joey Veerman, karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

"Portakallar", turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

GRUP MÜCADELELERİ

Romanya grup lideri, Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

E Grubu'nda yer alan Romanya; Belçika, Slovakya ve Ukrayna ile mücadele etti. Gruptaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlikle dörder puan topladı. Averajla güçlü rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturan Doğu Avrupa ülkesi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Hollanda ise turnuvanın en zorlu gruplarından birini üçüncü tamamladı. D Grubu'nda Avusturya, Fransa ve Polonya ile karşılaşan Hollanda, birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aldığı 4 puanla üçüncü olan "Portakallar" en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından yoluna devam etti.

REKABETTE HOLLANDA ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabette Hollanda ciddi üstünlük kurdu.

1924 Olimpiyat Oyunları'nda başlayan ve 100 yılı geçen rekabette Hollanda ile Romanya 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların 10'unu Hollanda, 1'ini ise Romanya kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Hollanda'nın attığı 29 gole, Romanya sadece 3 golle karşılık verebildi.

Romanya, rakibine karşı tek galibiyetini Ekim 2007'de 1-0'lık skorla aldı. Sonrasındaki 17 yılda yapılan 4 maçı da Hollanda kazandı. "Portakallar" söz konusu müsabakalarda 13 gol atıp, 1 gol yedi.

ROMANYA'DA 4 TANIDIK İSİM

Romanya Milli Takımı'nda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı 4 oyuncu forma giyiyor.

2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita, sağ kanat Deian Sorescu ve santrfor Denis Draguş ile Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau, Romanya'nın başarısı için ter döküyor.

Ayrıca Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da dünyaya gelen oğlu Ianis Hagi de ülkesi adına mücadele ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın karşılaşmaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Romanya: Nita, Ratiu, Dragu?in, Burca, Sorescu, Marius Marin, Razvan Marin, Stanciu, Man, Mihaila, Dragu?

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo