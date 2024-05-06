EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte ev sahibi şehirler ve stadyumlar!

Geçmiş yıllarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası ev sahiplikleri bulunan Almanya, UEFA'nın bu en büyük organizasyonunda bir kez daha 'düzenleyici ülke' olarak 23 ülke milli takımına kapılarını açacak. Mücadeleler, Almanya sınırları içinde bulunan 16 eyaletin 7'sinin ev sahipliğinde, toplam 10 stadyumda oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:07
EURO 2024'e geri sayım sürüyor: İşte ev sahibi şehirler ve stadyumlar!
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Almanya'daki futbol heyecanında ilk düdük Münih'te çalacak. Bayern Münih'in mabedi Allianz Arena'da turnuvanın açılış maçı oynanacak. Meşin yuvarlağın dönmeye başlayacağı 14 Haziran'daki açılış maçında gelenek olduğu üzere ev sahibi takım sahne alacak. Almanya, 67 bin kapasiteli Allianz Arena'da gruptaki rakiplerinden İskoçya'yı ağırlayacak. Münih dışında 9 şehir daha turnuva boyunca futbolseverlerin uğrak adresleri olacak.

10 FARKLI ŞEHİR

Final maçının da adresi olan Berlin'de, Olimpiyat Stadyumu 70 bin kapasitesi ile turnuva takımlarını ağırlayacak. 47 bin kişi kapasitesi ile Köln, 66 bin kapasitesi ile Dortmund, 47 bin kapasitesi ile Düsseldorf, 48 bin kapasitesi ile Frankfurt, 50 bin kapasitesi ile Gelsenkirchen, 50 bin kapasitesi ile Hamburg, 42 bin kapasitesi ile Leipzig ve 54 bin kapasitesi ile Stuttgart, haziranın ortasında başlayıp temmuz ortasında bitecek organizasyonda futbola ev sahipliği yapacak.

DORTMUND VE HAMBURG'DAYIZ

F Grubu'nda Play-Off'tan gelen Gürcistan'ın yanı sıra eleme gruplarından turnuvaya dahil olan Çekya ve Portekiz ile rakip olarak üst tur mücadelesi verecek olan Türkiye A Milli Takımı, maçlarını iki farklı kentte oynayacak. 18 Haziran'da ilk maçını Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci mücadelesinde 22 Haziran'da yine Dortmund'daki Westfalen Stadyumu'nda Portekiz'e rakip olacak.

A Milliler'in gruptaki son sınavının adresi ise Hamburg. Vincenzo Montella ve öğrencileri 26 Haziran'da Hamburg'daki 50 bin kişi kapasiteli VolksparStadion'da Çekya ile puan müacadelesi verecek.


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