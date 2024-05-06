EURO 2024'e geri sayım sürerken işte Avrupa Şampiyonası'nın enleri!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:01

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:01

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, turnuvayı domine eden ülkelerden... 3 kez mutlu sona ulaşan Panzerler'in ardından İspanya en fazla kupa kazanan iki takımdan biri konumunda. İspanya'yı ayrı kılan bir diğer özelliği ise turnuvayı iki kez üst üste kazanan tek ülke konumunda olması. Avusturya - İsviçre ortaklığında düzenlenen EURO 2008 ile Polonya - Ukrayna ortaklığında düzenlenen EURO 2012'yi kazanan Boğalar, takip eden turnuvalarda zafere ulaşan tek takım olma başarısı gösterdi.

EN ÇOK KATILAN ALMANYA

Son Dünya Şampiyonu Fransa ile son turnuva olan EURO 2020'nin galibi İtalya, ikişer kez kupayı müzesine taşıyan ülkeler. Bu dört takım dışında, o dönemki isimleri ile Sovyetler Birliği, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz Avrupa Şampiyonaları'nda mutlu sona ulaşmış ülkeler.

Turnuvada tam 6 kez final oynayan Almanya, kupanın kulbuna en fazla asılan ülke özelliğine sahip. Panzerler, bununla birlikte tam 12 kez şampiyonada boy göstererek, turnuvaya en fazla katılan ülke konumunda yer alıyor. Almanya, 1972'den bugüne dek düzenlenen tüm turnuvalara da katılım hakkı elde eden tek milli takım.

2008'DE YARI FİNAL OYNADIK

Türkiye A Milli Takımı; 1996 İngiltere, 2000 Hollanda - Belçika, 2008 Avusturya - İsviçre, 2016 Fransa ve 2020 EURO'dan sonra 2024 Almanya'da 6. kez finallerde boy gösterecek.

Ay-Yıldızlılar turnuva tarihindeki en iyi derecesine 2008'de Avusturya - İsviçre ortaklığında düzenlenen organizasyonda ulaşmış ve son dörde kalma başarısı göstermişti.

Milli takımımız yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek final oynama şansını yitirmişti. Bu derecesi ile milliler, turnuva tarihindeki en önemli başarısına ulaşmıştı.

Bir de not; UEFA, Çekoslovakya'nın aldığı şampiyonluğu bu ülkenin dağılımından ortaya çıkan Çekya ve Slovakya'ya ait olarak resmi kayıtlarında göstermektedir.