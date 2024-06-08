EURO 2024'te E Grubu: Belçika

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:12

E Grubu'nda Slovakya, Ukrayna ve Romanya ile mücadele edecek Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2023 Şubat'tan bu yana Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.

F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan "Kırmızı Şeytanlar", 20 puanla namağlup ve lider olarak direkt EURO 2024'e katılma hakkı elde etti. Oynadığı maçlarda 22 gol atan Belçika, kalesinde ise 4 gol gördü.

Belçika'nın elemelerde oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

İsveç-Belçika: 0-3

Belçika-Avusturya: 1-1

Estonya-Belçika: 0-3

Azerbaycan-Belçika: 0-1

Belçika-Estonya: 5-0

Avusturya-Belçika: 2-3

Belçika-İsveç: 1-1

Belçika-Azerbaycan: 5-0

Puan durumu: O G B M P

1 Belçika 8 6 2 0 20

2 Avusturya 8 6 1 1 19

3 İsveç 8 3 1 4 10

4 Azerbaycan 8 2 1 5 7

5 Estonya 8 0 1 7 1

Takımın yıldızı De Bruyne

Belçika'nın EURO 2024'te en güvendiği isim, şüphesiz Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne olacak.

Savunmada Trabzonsporlu oyuncu Thomas Meunier tecrübesiyle öne çıkarken, orta sahada Youri Tielemans, De Bruyne ve Axel Witsel'in sorumluluk alması bekleniyor.

Elemelerde 14 gol kaydeden Romelu Lukaku ile Jeremy Doku ise "Kırmızı Şeytanlar"ın Almanya'daki en önemli gol ayakları olacak.

Belçika'da Domenico Tedesco'nun EURO 2024 aday kadrosuna Thibaut Courtois, Michy Batshuayi ve Dries Mertens'i almaması ise dikkati çekti. Bu oyunculardan Mertens, sergilediği performansla Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Batshuayi ise Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 gole imza attı.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Courtois ise Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı kazandığı finalde forma giydi.

Aday kadrosu

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olimpik Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Forvet: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

Turnuva geçmişi

Belçika Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6 kez boy gösterdi.

En büyük başarısına EURO 1980'de ikinci olarak ulaşan "Kırmızı Şeytanlar", 1972'de ise üçüncülük elde etti. 2016 ile 2020'de çeyrek final oynayan Belçika, 1984 ve 2000'de ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Turnuvada 22 maç yapan "Kırmızı Şeytanlar", 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 31 gol atan Belçika, kalesinde ise 28 gole engel olamadı.

Belçika Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1972: Üçüncülük

1980: İkincilik

1984: Grup aşaması

2000: Grup aşaması

2016: Çeyrek final

2020: Çeyrek final

Maç takvimi

Belçika'nın EURO 2024 E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Pazartesi:

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena-Frankfurt)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı-Köln)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena-Stuttgart)