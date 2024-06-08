EURO 2024'te E Grubu: Romanya

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:06

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:07

E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Belçika ile mücadele edecek Romanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Futbol Takımı, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu. Bu müsabakalarda ağları 16 kez sarsan Romanya, kalesinde ise 5 gol gördü.

Romanya, eleme maçlarında şu sonuçları aldı:

Andorra-Romanya: 0-2

Romanya-Belarus: 2-1

Kosova-Romanya: 0-0

İsviçre-Romanya: 2-2

Romanya-İsrail: 1-1

Romanya-Kosova: 2-0

Belarus-Romanya: 0-0

Romanya-Andorra: 4-0

İsrail-Romanya: 1-2

Romanya-İsviçre: 1-0

Puan durumu: O G B M P

1 Romanya 10 6 4 0 22

2 İsviçre 10 4 5 1 17

3 İsrail 10 4 3 3 15

4 Belarus 10 3 3 4 12

5 Kosova 10 2 5 3 11

6 Andorra 10 0 2 8 2

Türkiye'den 4 oyuncu

Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Dragus, turnuvada Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Radu Dragusin, Romanya'nın kadrosundaki en tanınmış futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Bu oyuncunun yanı sıra kaptan Nicolae Stanciu, Ianis Hagi ve George Puscas, teknik direktör Ioardanescu'nun turnuvadaki önemli kozları olacak.

Turnuva geçmişi

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 5 kez katılan Romanya Milli Takımı, en iyi derecesini, çeyrek final oynadığı 2000 yılında yaptı.

Almanya, İngiltere ve Portekiz ile A grubunda yer alan Romanya, Portekiz'in arkasında ikinci sırada yer alarak son 8 takım arasına girdi. Galatasaraylı Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ile Fenerbahçeli Viorel Moldovan'ın da yer aldığı kadrosuyla Romanya, çeyrek finalde İtalya'ya 2-0 yenilerek elendi.

Şampiyona tarihinde 16 maç yapan Romanya Milli Takımı, 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Turnuvaya son olarak 2016'da katılan Romanya, 16 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 21 gol gördü.

Romanya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası geçmişi şöyle:

1984 - Grup aşaması

1996 - Grup aşaması

2000 - Çeyrek final

2008 - Grup aşaması

2016 - Grup aşaması

Aday kadrosu

Kaleci: Florin Nita (Gaziantep FK), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj).

Defans: Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood), Ionut Nedelcearu (Palermo), Adrian Rus (Pafos), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Vasile Mogos (Cluj), Bogdan Racovitan (Rakow Czestochowa).

Orta saha: Nicolae Stanciu (Damac), Razvan Marin (Empoli), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Ianis Hagi (Alaves), Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Marius Marin (Pisa), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Florinel Coman (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Constantin Grameni (Farul Constanta).

Forvet: George Puscas (Bari), Denis Alibec (Muaither), Denis Dragus (Gaziantep FK), Daniel Birligea (Cluj).

Maç takvimi

Romanya'nın EURO 2024 D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena-Münih)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı-Köln)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena-Frankfurt)