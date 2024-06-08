EURO 2024'te F Grubu: Türkiye

Yayınlanma: 08.06.2024 - 18:10

Güncelleme: 08.06.2024 - 18:15

Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.

Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 Elemelerine Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı.

Elemelerde D Grubu'nda son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, yaptığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ay-yıldızlı ekip, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

A Milli Takım, eleme müsabakalarında 17 puan toplayarak, D Grubu'nu zirvede bitirdi ve Avrupa şampiyonasına katılma hakkını grup lideri olarak tarihinde ilk kez başardı.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Ermenistan-Türkiye: 1-2

Türkiye-Hırvatistan: 0-2

Letonya-Türkiye: 2-3

Türkiye-Galler: 2-0

Türkiye-Ermenistan: 1-1

Hırvatistan-Türkiye: 0-1

Türkiye-Letonya: 4-0

Galler-Türkiye: 1-1

Takım O G B M P

1. Türkiye 8 5 2 1 17

2. Hırvatistan 8 5 1 2 16

3. Galler 8 3 3 2 12

4. Ermenistan 8 2 2 4 8

6. Letonya 8 1 0 7 3

Öne çıkan oyuncular

A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi.

Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları olarak değerlendiriliyor.

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın jokerlerinden olacak.

Avrupa Şampiyonası geçmişi

Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 6. kez boy gösterecek.

Finallerde daha önce 18 maç yapan ay-yıldızlı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde 30 gol gördü.

Şampiyonada 1996, 2000 ve 2008, 2016 ve 2020 olmak üzere 5 kez mücadele eden A Milli Takım, en önemli başarısını 2008'de yarı final oynayarak elde etti.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1996 - Grupta elendi

2000 - Çeyrek final

2008 - Yarı final

2016 - Grupta elendi

2020 - Grupta elendi

Avrupa Şampiyonası kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Maç takvimi

Türk Milli Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı-Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark Stadı-Hamburg)