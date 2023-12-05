Gol yemeden 6'da 6: A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan rahat galibiyet
A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Mersin'de Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımımız, Mersin'de Gürcistan'ı konuk etti.
Millilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Gülbin Hiz ve 41. dakikada Ece Türkoğlu'ndan geldi.
Grubunda oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantilemişti.
Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk 5 maçında Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Futbol Takımımız grubunu 18 puanla tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- TikTok karapara cenneti
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu