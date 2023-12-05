Gol yemeden 6'da 6: A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan rahat galibiyet

A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Mersin'de Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 20:05
Gol yemeden 6'da 6: A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan rahat galibiyet
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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımımız, Mersin'de Gürcistan'ı konuk etti.

Millilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Gülbin Hiz ve 41. dakikada Ece Türkoğlu'ndan geldi.

Grubunda oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk 5 maçında Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Futbol Takımımız grubunu 18 puanla tamamladı.


A Milli Kadın Futbol Takımı Gürcistan UEFA Uluslar C Ligi

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