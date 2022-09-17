EuroBasket'te finale çıkan takımlar belli oldu!

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00
EuroBasket'te finale çıkan takımlar belli oldu!
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EuroBasket'te finalin adı kondu.

Yarı finalde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, Almanya'yı 96-91 ile geçen İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa ile İspanya arasındaki final müsabakası 18 Eylül Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.


Eurobasket 2022 fransa İspanya

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