EuroBasket'te finale çıkan takımlar belli oldu!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 00:00

EuroBasket'te finalin adı kondu.

Yarı finalde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, Almanya'yı 96-91 ile geçen İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa ile İspanya arasındaki final müsabakası 18 Eylül Pazar günü saat 21.30'da oynanacak.