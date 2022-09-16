EuroBasket'te Fransa, Polonya'yı geçerek finale yükseldi!
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Fransa, yarı finalde Polonya'yı 95-54 mağlup ederek finale çıktı.
EuroBasket yarı final karşılaşmasında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.
Fransa, rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 95-54'lük galibiyetle ayrıldı.
Fransa, bu sonuçla EuroBasket'te finale yükseldi.
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