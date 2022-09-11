Polonya, EuroBasket’te çeyrek finale yükseldi! Ukrayna 86-94 Polonya
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Polonya, Ukrayna'yı 94-86 yendi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Ukrayna'yı 94-86 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Slovenya'nın rakibi oldu.
Mercedes-Benz Arena'daki müsabakanın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Polonya karşısında üstünlüğü ele geçiren Ukrayna, devreyi 45-42 önde bitirdi. Üçüncü periyodu 69-67 üstün geçen Polonya, rakibini 94-86 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Polonya, çeyrek finalde 14 Eylül Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.
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