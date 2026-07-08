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EuroCup'ta gruplar belli oldu: İşte temsilcilerimizin rakipleri...

EuroCup'ta gruplar belli oldu: İşte temsilcilerimizin rakipleri...

8.07.2026 16:18:00
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AA
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EuroCup'ta gruplar belli oldu: İşte temsilcilerimizin rakipleri...

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonu grup kuraları çekildi. Türk temsilcilerinden Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda, Bahçeşehir Koleji ise D Grubu'nda yer aldı.

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Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonu grupları belli oldu. Kura çekimi, İspanya'nın Barcelona şehrindeki Mediapro Auditorium'da gerçekleştirildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun açılış maçının 29 Eylül Salı günü oynanacağı belirtildi.

TÜRK TEMSİLCİLERİN GRUPLARI BELLİ OLDU

Kura çekimine göre Türk Telekom B Grubu'nda, Tofaş C Grubu'nda, Bahçeşehir Koleji ise D Grubu'nda mücadele edecek.

2026-2027 sezonunda gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Le Mans Sarthe Basket

Hapoel Midtown

Recoletas Salud San Pablo Burgos

Cedevita

Baglietto Derthona Tortona

Aris

Rostock Seawolves

Riga Zelli

B GRUBU

Türk Telekom

U-BT Cluj-Napoca

La Laguna Tenerife

Umana Reyer

Maxima Roma

Siauliai

London Lions

Skyliners Frankfurt

C GRUBU

Cosea JL Bourg-en-Bresse

Tofaş

Buducnost VOLI Podgorica

Dolomiti Energia Trento

Napoli

Neptunas Klaipeda

NINERS Chemnitz

Slask Wroclaw

D GRUBU

Monaco

Bahçeşehir Koleji

Manresa

Ratiopharm Ulm

Roma Basketbol

Lietkabelis Panevezys

PAOK

Balkan Botevgrad

İlgili Konular: #Bahçeşehir Koleji #EuroCup #Tofaş #Türk Telekom

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