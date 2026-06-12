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EuroCup'ta üç Türk takıma 5 yıllık lisans

EuroCup'ta üç Türk takıma 5 yıllık lisans

12.06.2026 17:46:00
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Cumhuriyet Spor
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EuroCup'ta üç Türk takıma 5 yıllık lisans

EuroCup'ta 2026-27 sezonunda mücadele edecek takımların listesi resmi olarak duyuruldu. Açıklanan karara göre Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom 5 yıllık lisans sahibi olurken, TOFAŞ 1 yıllık katılım hakkı elde etti.

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Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroCup'ta, 2026-27 sezonu için planlamalar netleşmeye başladı. Organizasyon yönetimi tarafından yeni sezonda turnuvada yer alacak takımların listesi spor kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan listede, Türkiye'yi temsil edecek ekiplerin lisans durumları da belli oldu.

ÜÇ TEMSİLCİMİZE 5 YILLIK LİSANS VERİLDİ

Açıklanan takım listesine göre, organizasyonda mücadele edecek olan Türk takımlarından üçü uzun süreli lisans hakkı kazandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, EuroCup'ta 5 yıllık lisans sahibi olan kulüpler arasında yer aldı.

TOFAŞ 1 YILLIK KATILIM HAKKI ELDE ETTİ

Aynı organizasyonda boy gösterecek olan bir diğer temsilcimizin durumu da netlik kazandı. Yeni sezon takım listesinde kendine yer bulan TOFAŞ'ın, turnuva için 1 yıllık katılım hakkı elde ettiği açıklandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Bahçeşehir Koleji #EuroCup #Türk Telekom

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