EuroCup'ta üç Türk takıma 5 yıllık lisans

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroCup'ta, 2026-27 sezonu için planlamalar netleşmeye başladı. Organizasyon yönetimi tarafından yeni sezonda turnuvada yer alacak takımların listesi spor kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan listede, Türkiye'yi temsil edecek ekiplerin lisans durumları da belli oldu.

ÜÇ TEMSİLCİMİZE 5 YILLIK LİSANS VERİLDİ

Açıklanan takım listesine göre, organizasyonda mücadele edecek olan Türk takımlarından üçü uzun süreli lisans hakkı kazandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom, EuroCup'ta 5 yıllık lisans sahibi olan kulüpler arasında yer aldı.

TOFAŞ 1 YILLIK KATILIM HAKKI ELDE ETTİ

Aynı organizasyonda boy gösterecek olan bir diğer temsilcimizin durumu da netlik kazandı. Yeni sezon takım listesinde kendine yer bulan TOFAŞ'ın, turnuva için 1 yıllık katılım hakkı elde ettiği açıklandı.