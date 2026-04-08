Bir derbi daha hakem tartışmalarıyla geride kaldı. Yine verilen bir penaltı üzerinden herkes maçı okudu, işin teknik ve taktik kısmı arka planda kaldı. Oysa Fenerbahçe de Beşiktaş da ilk yarıda bazı anlar hariç futbol kaliteleriyle kimseyi tatmin etmedi. Beşiktaş çok kontrollü, hızlı hücum yakalarsa atağa çıkan bir anlayışı benimsedi. Burada Sergen Yalçın’ın yanlış bir tercihte bulunduğunu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe evinde sorun yaşadığı maçlarda genelde rakiplerinin baskısıyla karşılaşıyordu. Beşiktaş rakip ceza sahasında topu dolaştıran, oyunu bu bölgeye yıkan bir görüntüyü hiç sergilemedi. Daha çok Fenerbahçe’nin işini kolaylaştırdı diyebilirim.

Risk almayı seven Murillo, ilk yarıda Beşiktaş’ın en aktif oyuncusuydu. Ama sakatlanıp devrede çıkınca Kartal en etkili ismini yitirdi. İkinci devre Beşiktaş sahada yoktu adeta. Gökhan Sazdağı, futbolu bırakmış! Sergen Yalçın hâlâ kendisinden ne bekliyor da böylesine önemli bir maçta onu sahaya sürüyor anlamadım. Oysa Schalke 04’ten transfer edilen, Almanya Milli Takımları’nın alt yaş kategorisinde ilk 11’de forma giyen Taylan Bulut, Gökhan’dan 10 kat daha iyi performans sergilerdi. Ama ne hikmetse Taylan maç kadrosunda yok... Jota 1 dakika dahi süre alamıyor. Ancak herkesin ümidini kestiği Rashica ile Cengiz derbide forma giyebiliyor. Beşiktaş’ın 2 ay peşinden koştuğu Agbadou derbide 3 kritik hamle yaptı. 28. saniyede ayağı kaydı, Nene topa iyi vursa gol olacaktı. İkinci yarının ortasında yavaş gelen bir topu kontrol edemedi, Ersin karşı karşıya pozisyonda gole izin vermedi. Ve 90+10. dakikada Nene’ye müdahalesiyle verilen penaltı. Siyah-Beyazlılar, yüksek bonservisle aldığı şef stoper pozisyonundaki bir futbolcunun, böylesine yüksek riskle oynaması halinde ileride çok sorun yaşar benden söylemesi.

Bir diğer kritik nokta, Beşiktaş’ın fizik gücü... Özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe ile kora kor mücadele edecek seviyenin çok uzağında kaldılar. Kompakt görüntü yoktu, rakibin alanını daraltma yoktu. Sürekli geniş alanda yakalandılar, Fenerbahçe Kerem ve Cherif ile iki karşı karşıya pozisyon buldu. Bence Beşiktaş derbi performansıyla sınıfı geçemedi. Hee hakem Yasin Kol ile VAR da derbide sınıfta kaldı, onu da es geçmeyelim.