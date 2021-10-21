EuroCUp'ta Kayseri farkı
EuroCup maçında Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Universitas Peac takımını 71-63 yendi.
Bellona Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Universitas Peac takımını 71-63 mağlup etti.
EuroCup Women D Grubu ikinci maçında Bellona Kasyeri Basketbol ile NKA Universitas Peac Kayseri’de karşılaştı. Ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol rakibini 8 sayı farkla 71-63 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Daut Mehmeti xx, Tomi Panov xx, Melek Ivanov xx
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Egle Sventorait xx (13), Broquee Williams xx (18), Derin Yaya x (2), Sevgi Tonguç xx (8), Helin Boybeyi x (3), Meltem Topaloğlu xx, Destiny Slocum xxx (20), Gizem Tüzün x
NKA Universitas PEAC: Nikola Dudasova xx (13), Virag xx (13), Tyaunna Marshall x (13), Reka Szucs x (3), Ivana Brajkoviç x (1), Chelsea Nelson xx (11), Nora Wentzel xx (2), Nicolett Sarok xx (7)
Periyotlar:
1.Periyot: 18-17 (Bellona Kayseri lehine)
Devre:40-35
3.Periyot: 58-52 (Bellona Kayseri lehine)
İlgili Haberler
- Merih Demiral'ın golü, galibiyete yetmedi
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- AKP'de büyük kavga!
- 'Müstehcen' görüntüleri ortaya çıkan Saner'den karar
- Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Buldan' açıklaması
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Reklamına yasak geldi