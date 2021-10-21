EuroCUp'ta Kayseri farkı

EuroCup maçında Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Universitas Peac takımını 71-63 yendi.

İHA
21 Ekim 2021 Perşembe, 10:36
EuroCUp'ta Kayseri farkı
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Bellona Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Universitas Peac takımını 71-63 mağlup etti.
EuroCup Women D Grubu ikinci maçında Bellona Kasyeri Basketbol ile NKA Universitas Peac Kayseri’de karşılaştı. Ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol rakibini 8 sayı farkla 71-63 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Daut Mehmeti xx, Tomi Panov xx, Melek Ivanov xx
Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Egle Sventorait xx (13), Broquee Williams xx (18), Derin Yaya x (2), Sevgi Tonguç xx (8), Helin Boybeyi x (3), Meltem Topaloğlu xx, Destiny Slocum xxx (20), Gizem Tüzün x
NKA Universitas PEAC: Nikola Dudasova xx (13), Virag xx (13), Tyaunna Marshall x (13), Reka Szucs x (3), Ivana Brajkoviç x (1), Chelsea Nelson xx (11), Nora Wentzel xx (2), Nicolett Sarok xx (7)
Periyotlar:
1.Periyot: 18-17 (Bellona Kayseri lehine)
Devre:40-35
3.Periyot: 58-52 (Bellona Kayseri lehine)


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