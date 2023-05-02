EuroCup'ta sezonun en değerli oyuncusu Türk Telekom'dan çıktı
EuroCup'ta çarşamba günü Gran Canaria ile final oynayacak Türk Telekom'da ABD'li oyuncu Jerian Grant, sezonun en değerli basketbolcusu seçildi.
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jerian Grant, 7Days EuroCup'ta sezonun en değerli oyuncusu seçildi.
OYLAMA İLE BELİRLENDİ
Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) organizasyonun internet sitesinden açıklandı.
Normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Grant, organizasyonun bu sezonki en değerli oyuncusu oldu.
Türk Telekom, turnuvanın finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00'de İspanyol Gran Canaria ile karşılaşacak.
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