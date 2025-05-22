Euroleague'de Dörtlü Final heyecanı yarın Abu Dabi'de başlayacak

Etihad Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, TSİ 18.00'de karşılaşacak. Günün ikinci maçında ise Yunan ekibi Olympiakos ile Fransa'yı temsil eden Monaco, TSİ 21.00'de parkeye çıkacak.

Avrupa Ligi Dörtlü Finali, ilk kez Avrupa dışında düzenlenecek.

İLK MAÇ FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS

Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.

Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.

Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.

Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.

OLYMPİAKOS - MONACO FİNAL İÇİN KARŞI KARŞIYA

Olympiakos ile Monaco, 2023'teki Dörtlü Final'den sonra yeniden birbirlerine rakip oldu.

İki takımın 2023'teki randevusunda gülen ekip Olympiakos olmuştu. Normal sezonu lider bitiren ve play-off'ta Real Madrid'i saf dışı bırakan Yunan ekibi, 13 yıl sonra ilk, toplamda da 4. kez kupayı kazanmak istiyor.

Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve play-off'ta Barcelona engelini aşan Monaco ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.