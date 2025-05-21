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TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

21.05.2025 22:53:00
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AA
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TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan olaylardan dolayı 120 biln lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi.


TBF'den yapılan açıklamada, ligin 30. haftasında oynanan derbide taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile maçta iki anons yapılmasından dolayı Fenerbahçe Beko'ya toplamda 120 bin lira para cezası verildiği belirtildi.


Öte yandan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-aff finalinde Esenler Erokspor'un sahasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile oynadığı karşılaşmada seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle İstanbul ekibinin 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.


İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe beko #türkiye basketbol federasyonu

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