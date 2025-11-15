EuroLeague'de haftanın MVP'si Isaia Cordinier!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 17:46:00
Anadolu Efes'in Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntla öne çıkan Isaia Cordinier, EuroLeague 11. haftanın MVP'si seçildi.

EuroLeague 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti.

Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.

