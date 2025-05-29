Cumhuriyet Gazetesi Logo
EuroLeague'de takım sayısı artıyor!

EuroLeague'de takım sayısı artıyor!

29.05.2025 14:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
EuroLeague'de takım sayısı artıyor!

THY EuroLeague Hissedarlar Kurulu, ligin 20 takıma çıkarılması önerisini kabul etti. 20 takım önerisi genel kurul onayına sunulacak.

THY EuroLeague, gelecek sezondan itibaren takım sayısını arttırmaya hazırlanıyor.

THY EuroLeague'in resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, EuroLeague Hissedarlar Kurulu, ligin 18'den 20 takıma çıkarılması önerisini kabul etti.

20 takım önerisi genel kurul onayına sunulacak. Bu öneri, genel kuruldan da geçerse EuroLeague gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya başlayacak.

ALİ KOÇ'TAN OLUMLU MESAJ

Fenerbahçe Beko Başkanı Ali Koç, takımın EuroLeague'de yaşadığı zaferin ardından ligdeki takım sayısının artmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu iyi bir şey. Sorun olmayacaktır. Genişleyeceğiz, iki grup ve iki bölüm olacak" diye konuşmuştu.

İlgili Konular: #Ali Koç #thy euroleague

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko yeni logosunu resmen duyurdu
Fenerbahçe Beko yeni logosunu resmen duyurdu Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmasının ardından logosuna ikinci yıldızı işledi.
Fenerbahçe Beko, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Fenerbahçe Beko, basın mensuplarıyla bir araya geldi Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.