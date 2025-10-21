EuroLeague'den İsrail takımlarına onay!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 12:54:00
Cumhuriyet Spor
EuroLeague yönetiminin, Avrupa kupalarında mücadele eden İsrail takımlarının 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynamalarına onay verdiği kaydedildi.

EuroLeague yönetimi, EuroLeague'de mücadele eden iki İsrail takımının ve EuroCup takımlarının 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayabileceğini açıkladı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, salı günü yapılan ortaklar toplantısında İsrail ve Gazze'deki güncel durumun, yapılan ateşkesin ve sürdürülen barış görüşmeleri neticesinde İsrail ekiplerinin maçlarını 1 Aralık itibarıyla kendi evlerinde oynayabileceğini duyurdu.

İSRAİL GÜVENCE VERDİ

Bölgedeki durumun dikkatle takip edileceği belirtilirken, Avrupa basınına yansıyan haberlerde İsrail'in EuroLeague'e güvenlik garantisi verdiğinin de altı çizildi.

Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv, EuroLeague'de mücadele ederken Hapoel Jerusalem EuroCup'ta yer alıyor.

İlgili Konular: #euroleague #maccabi tel aviv #Hapoel Tel Aviv #Hapoel Jerusalem

