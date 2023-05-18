Euroleague kupası sahibini buluyor

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:35

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:35

Litvanya'nın Kaunas kentinde yarın başlayacak Dörtlü Final'de İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, Yunanistan'dan Olympiakos ve Fransa'dan Monaco şampiyonluk mücadelesi verecek.

Bu sezon play-off serisinde Sırbistan'ın Partizan ekibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını Dörtlü Final'e yazdıran Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.

Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşarak, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını en çok kazanan takım olmayı başardı.

8. KEZ KUPA SEVİNCİ

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, CSKA Moskova oldu.

Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'daolmak üzere 8 kez şampiyonluğa ulaştı.

CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.

TÜRKİYE'DEN İKİ ŞAMPİYON

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 2 Türk takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in mücadelesinin finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Barcelona'ya 86-81 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, geçen sezon da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'in finalinde İspanya'nın Real Madrid ekibini 58-57 yenerek, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

İKİ AYRI ORGANİZASYON

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.

FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'de, Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.