THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu belli oldu!

THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid'in başarılı basketbolcusu Walter Tavares oldu. Tavares ayrıca kariyerinde bu ödüle 3. kez layık görüldü.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:25
THY EuroLeague'de yılın savunma oyuncusu belli oldu!
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EuroLeague'de normal sezon ve play-offların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor.

EuroLeague'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başantrenörlerin oylarıyla İspanyol ekibi Real Madrid'in Yeşil Burun Adalı basketbolcusu Walter Tavares'in yılın savunmacısı ödülünü kazandığı ifade edildi. 31 yaşındaki basketbolcu Madrid ile bu sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 6.6 ribaund, 2.2 blok ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynarken aynı zamanda ligin en çok blok yapan oyuncusu oldu.

 

Walter Tavares

Tavares, 2019 ve 2021 yılların ardından 3. kez bu ödüle layık görüldü. 


Walter Tavares real madrid thy euroleague

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