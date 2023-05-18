EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Sasha Vezenkov!
THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Olimpiakos'un yıldız forveti Sasha Vezenkov oldu.
Euroleague'de normal sezon ve play-off'ların tamamlanmasının ardından yılın en iyileri de belli oluyor.
Olimpiakos’ta beşinci senesini geçiren Bulgar yıldız Vezenkov, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu normal sezonun MVP'si seçildi.
Sasha Vezenkov
Bu sezon 8 kez double-double yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17.2 sayı, 6.8 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı.
Olimpiakos ile THY Euroleague'de Final Four'a kalan Sasha Vezenkov, sezon boyunca 5 kez haftanın, 2 defa da ayın MVP'si seçilmişti.
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