Euroleague wild card hangi takımlara verilecek? 2022-23 Euroleague'e hangi takımlar katılacak? EuroLeague'de uzun vadeli lisansı olan takımlar hangileri?

14 Haziran 2022 Salı, 16:49

Turkish Airlines Euroleague wild card kazananın hangi takım olacağı 16 haziran perşembe günü yapılacak toplantıda belli olacak. 2 Wild card'ın kime verileceği konusunda bazı takımların ismi geçiyor. İlk Wild card'ın Adriyatik şampiyonunu Kızılyıldız verileceği iddia ediliyor. İkinci Wild card için ise 4 takımın adı geçiyor. Partizan, Valencia, Frutti Extra Bursaspor, Badalona takımlarından birinin ikinci Wild card'ın sahibi olması bekleniyor.

2022-23 EUROLEAGUE HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

2022-23 Euroleague sezonunda CSKA Moskova'nın yer alıp almayacağı henüz netleşmedi. 2022-23 Euroleague sezonunda 18 takım yer alacak. 2022-23 Euroleague sezonunda uzun vadeli lisansı olan takımlar yer alacak.

EUROLEAGUE'DE UZUN VADELİ LİSANSI OLAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

-Anadolu Efes

-Baskonia

-CSKA Moskova (iptal edildi)

-Barcelona

-Fenerbahçe

-Makkabi Tel Aviv

-Olimpia Milano

-Olimpiakos

-Panathinaikos

-Real Madrid

-Zalgiris

EUROLEAGUE TARİHİ

FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası 1958 yılında kurulup ilk yıllarında Avrupa'da liglerini şampiyon bitiren takımların oynadığı ve klasik bir eleme sistemiyle oynanan bir turnuva iken 1990'ların başından itibaren sadece şampiyonların değil, diğer önemli takımların da katıldığı ve içinde lig mücadelesi de içeren bir turnuva durumuna geldi.

Euroleague adı ise 2000 yılında ULEB (Union of European Leagues of Basketball) tarafından öne sürüldü. 2000/2001 sezonunda ULEB'e üye takımlar FIBA'nın organize ettiği turnuvadan ayrılarak kendi liglerini kurdular. FIBA ise Suproleague adıyla devam etti. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler FIBA'nın organizasyonunda kaldı.

Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Türkiye, İtalya ve Yunanistan takımlarının ayrılması önemli bir bölünme oluşturdu ve Avrupa'da iki tane büyük kupa ortaya çıktı: FIBA tarafından düzenlenen SuproLeague ile yeni kurulmuş Euroleague Basketball tarafından düzenlenen Euroleague.

2001 yılında iki organizasyon EuroLeague adı altında tekrar birleşti.