Sevilla'nın Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!
Sevilla, Fenerbahçe ile oynayacağı rövanş maçının 21 kişilik kadrosunu açıkladı. İspanyol ekip ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla 21 kişilik kadrosunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Süper Lig'nde de tanıdığımı Alex Telles ve Fernando yer alırken, Marcao sakatlığı nedeniyle yer almadı.
İşte Sevilla'nın maç kadrosu:
Jorge Sampaoli cita a 2?1? jugadores para viajar este miércoles a Estambul. ????#UEL #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 14, 2023
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