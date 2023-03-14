Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Metecan Birsen, 6 hafta parkelerden uzak kalacak
Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Metecan Birsen, 6 hafta parkelerden uzak kalacak.
Fenerbahçe Beko'nun Pınar Karşıyaka ile oynadığı maçta sakatlanan milli basketbolcu Metecan Birsen, yaklaşık 6 hafta formasını giyemeyecek.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sakatlanan Metecan Birsen'in sol omuz akromioklaviküler bölgesinde ikinci evre yaralanma tespit edildiği belirtilerek, "Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir." denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması