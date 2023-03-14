Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Metecan Birsen, 6 hafta parkelerden uzak kalacak

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:37

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:37

Fenerbahçe Beko'nun Pınar Karşıyaka ile oynadığı maçta sakatlanan milli basketbolcu Metecan Birsen, yaklaşık 6 hafta formasını giyemeyecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sakatlanan Metecan Birsen'in sol omuz akromioklaviküler bölgesinde ikinci evre yaralanma tespit edildiği belirtilerek, "Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir." denildi.