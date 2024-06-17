Euroleague'de gelecek sezon yer alacak takımlar belli oldu

THY Euroleague'de 2024-2025 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 22:27
Euroleague'de gelecek sezon yer alacak takımlar belli oldu
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THY Euroleague, 2024-2025 sezonunda yarışacak takımları açıkladı.

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gelecek sezon Euroleague'de yer alacak.

PARİS, EUROCUP ŞAMPİYONU OLARAK GELDİ

Eurocup finalinde Beşiktaş'ı yenen Paris Basketbol, Euroleague biletini aldı.

THY EUROLEAGUE'DEKİ TAKIMLAR

  • Alba Berlin
  • Anadolu Efes
  • AS Monaco
  • Baskonia
  • Kızılyıldız
  • Milano
  • Barcelona
  • Bayern Münih
  • Fenerbahçe Beko
  • Asvel
  • Maccabi
  • Olympiakos
  • Panathinaikos
  • Paris
  • Partizan
  • Real Madrid
  • Virtus Bologna
  • Zalgiris

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