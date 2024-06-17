Euroleague'de gelecek sezon yer alacak takımlar belli oldu
THY Euroleague'de 2024-2025 sezonunda yer alacak takımlar belli oldu.
THY Euroleague, 2024-2025 sezonunda yarışacak takımları açıkladı.
Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gelecek sezon Euroleague'de yer alacak.
PARİS, EUROCUP ŞAMPİYONU OLARAK GELDİ
Eurocup finalinde Beşiktaş'ı yenen Paris Basketbol, Euroleague biletini aldı.
THY EUROLEAGUE'DEKİ TAKIMLAR
- Alba Berlin
- Anadolu Efes
- AS Monaco
- Baskonia
- Kızılyıldız
- Milano
- Barcelona
- Bayern Münih
- Fenerbahçe Beko
- Asvel
- Maccabi
- Olympiakos
- Panathinaikos
- Paris
- Partizan
- Real Madrid
- Virtus Bologna
- Zalgiris
Spor Haberleri
- Euroleague'de yer alacak takımlar belli oldu
- Vincenzo Montella'dan sakatlık sözleri
- Slovakya, Belçika'yı tek golle devirdi
- Höjbjerg'in menajerinden transfer açıklaması
- TFF Başkanı Büyükekşi'den destek çağrısı
- Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu!
- Willy Sagnol'dan milli oyuncuya övgü
- Porteous'un cezası belli oldu
- Edward Iordanescu: 'Takımım harika bir iş çıkardı'
- Sergiy Rebrov: 'Kimse bu sonucu beklemiyordu'
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
- 15 yaşındaki Hacer'in ölümünde yeni ayrıntılar
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'