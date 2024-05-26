Ergin Ataman'dan büyük başarı: Euroleague'da şampiyon Panathinaikos!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 23:14

Güncelleme: 26.05.2024 - 23:34

THY EuroLeague finalinde Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Mücadele 95-77 sona erdi ve Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos kupaya uzanan taraf oldu.

Real Madrid üst üste 3. finalinde 2. kez kaybetti. İspanyol ekibi 11 seferle bu kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

ERGİN ATAMAN 3. EUROLEAGUE ZAFERİNİ YAŞADI

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de 3. kez şampiyonluk yaşadı. Ataman daha önce iki kez Anadolu Efes ile mutlu sona ulaşmıştı.

2021 ve 2022'de kazanan Ergin Ataman 2024 ile birlikte son 4 sezonda 3. kez kupaya uzandı.

PANATHINAIKOS 2011'DEN SONRA İLK KEZ

EuroLeague'de 7. kez kupaya uzanan Panathinaikos, 2011'den sonra ilk kez mutlu sona ulaştı.