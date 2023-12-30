EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu: 232. maçında ilk kez!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 16:44

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), EA7 Emporio Armani forması giyen Johannes Voigtmann oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Alman pivot, haftanın MVP'si seçildi.

232. MAÇINDA İLK KEZ

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz karşısında gösterdiği performansla Voigtmann, 232. maçında ilk kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

Voigtmann, EA7 Emporio Armani'nin İspanyol ekibini 76-67 yendiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

EuroLeague'in 17. haftasında, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'ya 89-84 yenildiği maçta 28 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynayan Shane Larkin ise 37 puanla haftanın en yüksek verimlilik puanına sahip oyuncusu oldu.