EuroLeague'de ırkçılığa büyük ceza: Turnuvadan ömür boyu men edildi!
EuroLeague'in 14. haftasında oynanan Olympiakos - Valencia Basket karşılaşmasında ırkçı hakaretler eden taraftarın organizasyondan ömür boyu men cezası aldığı açıklandı.
THY EuroLeague'de oynanan Olympiakos - Valencia Basket maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verdi.
KOMBİNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.
Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.
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