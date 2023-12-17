EuroLeague'de ırkçılığa büyük ceza: Turnuvadan ömür boyu men edildi!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 23:03

Güncelleme: 17.12.2023 - 23:03

THY EuroLeague'de oynanan Olympiakos - Valencia Basket maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verdi.

KOMBİNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.

Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.