Euroleague'de kriz: Kulüplerden ayrılma tehdidi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 22:07

Pandemi nedeniyle kulüpler ciddi maddi kayıp yaşıyor. Avrupa'da basketbolun Süper Ligi olarak adlandırılan Euroleague ise katılımcılarına gittikçe azalan gelir sağlıyor. İddiaya göre A lisansına sahip kulüpler bu durumdan kurtulmak için harekete geçecek.

İspanyol basınından Marca gazetesinin haberine göre Euroleague'de A lisanslı takımlardan bazıları rakip organizasyona geçmeyi planlıyor.

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun olası ayrılığı organizasyon içindeki çatlak sesileri ortaya çıkardı. A lisansına sahip kulüplerin katıldığı toplantıda Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Barcelona ve Baskonia Bertomeu'ya destek verdi. Bazı kulüpler ise ekonomik anlamda gelişmeler yaşanmadığı takdirde FIBA Şampiyonlar Ligi'ne geçecek.

Gelecek iki hafta içerisinde gerçekleştirilecek toplantıda İspanyol başkanın kaderi netlik kazanacak.

A lisansına sahip takımlar