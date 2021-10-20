Miralem Pjanic'den Sporting mağlubiyeti sonrasında sosyal medyadan paylaşım

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:48
<p>Beşiktaş'ın yıldız oyucusu Miralem Pjanic, dün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 kaybetmelerinin ardından bugün sosyal medyadan paylaşımda bulundu.<br></p>

Beşiktaş'ın yıldız oyucusu Miralem Pjanic, dün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 kaybetmelerinin ardından bugün sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

<p>Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve performansı ile herkesi heyecanlandıran Pjanic, sosyal medyada paylaştığı gönderi ile takıma ve taraftarlara mesaj vermiş oldu.<br></p>

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve performansı ile herkesi heyecanlandıran Pjanic, sosyal medyada paylaştığı gönderi ile takıma ve taraftarlara mesaj vermiş oldu.

<p>Bosnalı oyuncu İngilizce olarak attığı gönderinin ilk kısmında "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı.</p>

Bosnalı oyuncu İngilizce olarak attığı gönderinin ilk kısmında "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim" ifadelerini kullandı.

<p>Pjanic'in gönderisinin son kısmı ise &nbsp;#BoğazınKartalı etiketi ile "Mücadele, alın teri, azim." ifadelerine yer verdi.</p>

Pjanic'in gönderisinin son kısmı ise  #BoğazınKartalı etiketi ile "Mücadele, alın teri, azim." ifadelerine yer verdi.

<p>31 yaşındaki Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş forması ile 5 maça çıktı ve 3 asistlik bir katkıda bulundu.</p>

31 yaşındaki Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş forması ile 5 maça çıktı ve 3 asistlik bir katkıda bulundu.

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